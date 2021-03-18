Випадок стався у селі Ренів Залозецької ОТГ. На подвір’я 74-річної місцевої жительки прийшла невідома жінка ромської зовнішності і, пообіцявши старенькій врятувати онука від раптової смерті, забрала всі заощадження.

Зі слів потерпілої, зловмисниця спочатку стала розказувати про пороби. Мовляв, і в боці вас коле, і яйця на городі знаходили – все це недобрі люди бажають смерті вашому онукові. Пенсіонерка, злякавшись, сама стала просити незнайомку про порятунок. Тоді шахрайка й повела розмову про гроші, мовляв, усе, що маєте, треба віддати, аби я відмолила.

Пенсіонерка пішла до підвалу, викопала банки, в яких були заховані 15 тисяч євро та 31 тисяча гривень і все віддала зловмисниці. Та пообіцяла принести «чисті» гроші у вівторок. Ренівчанка чекала, проте марно. Зрозумівши, що її обдурили, жінка звернулася за допомогою до поліцейських.

Схоже шахрайство трапилося в одному із сіл Кременецького району. Там зняття родинного прокляття обернулося для пенсіонерки та її доньки втратою 20 тисяч гривень. До помешкання потерпілих прийшли дві жінки ромської зовнішності. Почали розповідати господиням про страшні родинні прокляття. Аби їх позбутися, запропонували виконати певний ритуал. Очищення від поробів зловмисниці проводили за допомогою грошей, які їм принесли потерпілі. Після проведення «очищення» лиходійки пішли, прихопивши з собою чужі кошти. Поліцейські встановили, що незнайомки пересувалися на автомобілі синього кольору марки «ВАЗ-2101».

Правоохоронці вживають заходів з метою встановлення осіб зловмисниць та затримання їх, а жителів області застерігають не пускати до своїх господарств чи помешкань незнайомців, не ставати до розмови з особами, котрі пропонують ворожіння, зняття поробів. Молодих людей поліцейські закликають пояснити своїм літнім родичам, що не варто довіряти різного роду пройдисвітам і тому, що вони розповідають.