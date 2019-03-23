Напередодні виборів у суспільстві напруга. Проте, як наголошують військові, добровольці, ветерани та волонтери Тернопільщині, які вчора, 22 березня зібралися у Тернополі, можна мати різні політичні вподобання, та головне – мати єдність і зберігати гідність. Саме тому, вони об’єднуються не заради політиків, а заради України.

«Я не боюся, що буде з моєю країною. Чому? За п’ять років війни в Україні утворився імунітет і цей імунітет має ім’я Збройні сили України, ветерани, учасники бойових дій, це сім’ї загиблих і учасники майдану, це ті люди, які не дадуть державі скотитися в прірву», – наголосив доброволець Валерій Чоботар.

У 2014-ому році усвідомив життя по-іншому й батько Героя Небесної сотні Устима Голоднюка Володимир Голоднюк. Він переконаний, що серед безлічі кандидатів потрібно обирати Україну.

«Ми не можемо дозволити, щоб перемогли проросійські кандидати, бо тоді це означає, що смерті на Майдані і на фронті були марними», – зазначив він.

П’ять років тому усі згуртувались. Хтось узяв зброю, каже волонтер Василь Конько, і йшов у перших рядах, хтось у тилу допомагав, забезпечував необхідним бійців. Тоді у всіх була одна мета – зберегти країну.

«Ми тоді взагалі не думали хто що зробить більше, хто менше ми робили заради однієї цілі зберегти країну, пам’ятати про бійців, їхні сім’ї, дітей», –зазначив керівник волонтерської групи «Схід та Захід єдині назавжди» Василь Конько.

Волонтери та ветерани розповіли, їхня головна мета – донести до кожного, що незалежно від результатів прийдешніх виборів, в нашій державі все буде добре, бо українців об’єднує патріотичний дух та одна країна.

«Ми переділись в цивільне, займаємось кожен своєю діяльністю, хтось з дітьми працює, хто працює з побратимами, хто в інших проектах, але мета в нас одна і називається вона Україна», – підкреслює Володимир Свистун, ветеран АТО, голова ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Галичини». Після виборів, нам потрібно рухатись вперед, – кажуть бійці, тож сьогодні маємо прийняти правильне рішення, аби Україна й надалі йшла своїм шляхом. Тож, прийти і проголосувати 31 березня на вибори закликають учасники АТО, волонтери усіх свідомих громадян, аби разом зі своїм голосом не втратити і Україну.