Учора на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували майже шістсот осіб. А загалом в області від коронавірусу щепилося понад 25 тисяч жителів краю. Наразі процедуру проводять людям від 60 років.

Чи захистить вакцинація від хвороби, питання залишається відкритим. Оскільки ефективність препаратів до кінця не відома. Як зазначив лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Василь Копча, щеплення допомагає уникнути важких форм, а також і летальності.

“Насправді вакцини мають різну ефективність. Однак це показник досить умовний. Дотепер ми оцінювали ефективність за критерієм захворів чи не захворів. Стовідсотково ефективної вакцини, що запобігти інфікуванню, нема. Щодо вакцин від коронавірусу, то тут акценти дещо зміщені. Оскільки йдеться насамперед про те, щоб знизити летальність. І тут практично всі вакцини допомагають на рівні 100%”.

Додамо, наразі в області застосовують вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio.