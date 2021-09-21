Насамперед хочеться втішити співгромадян: можливо, буде й третій – он у Ізраїлі та Великобританії заповзялися колоти вже третю, так звану бустерну дозу. Якщо виходити з перекладу слова “booster” (підсилювач, помічник), то потужності попередніх двох ін’єкцій для набуття стану відносного спокою (про повний спокій у цьому непевному світі доводиться лише мріяти – багато хто отримує його лише під звуки ударів грудок землі об віко труни) явно недостатньо. Хоча наші медичні авторитети й запевнять, що двох ін’єкцій достатньо – принаймні для того, щоб мати значно більше шансів перенести кляту болячку більш-менш стерпно і не стати пацієнтом реанімаційного відділення. Може, й так. А, може, й не так – якщо судити з доволі великого числа тих, хто категорично відмовляється від вакцинації. Мені ж діватися було нікуди: після першої дози доводилося приймати й другу, як це прописано в протоколі. Цього разу, слід сказати, пункт вакцинації на вул. Злуки не дав приводу для журналістського злослів’я, яке, каюся, дозволив собі після перших відвідин закладу рівно три тижні тому. Ніякої тобі черги і неминуче пов’язаної з нею конфліктних ситуацій, відлагоджена процедура – і вже за якихось 7-8 хвилин сидиш (точніше сказати, потопаєш) у м’якому кріслі в очікуванні, чи не виявиться якась раптова реакція. Доводилося чути, побічні наслідки другої ін’єкції вакцини Pfizer (сподіваюся, вкололи мені саме її) бувають іноді важчими, ніж після першої. Прислухаюся до власного організму через 15 хвилин, годину, дві, три, увесь вечір, ранок наступного дня, але якогось явного відхилення від норми не помічаю – якщо не вважати таким легеньке поболювання в місці уколу. Все – свій, можна сказати, громадянський обов’язок я виконав, про що й сповіщаю громаду “файного” міста. Особливо – її скептичну щодо вакцинації частину.

Тепер залишається чекати, якими будуть наслідки отої моєї громадянської свідомості в близькій чи більш віддаленій перспективі…