В Тернополі спіймали грабіжника, котрий напав на жінку

10/12/2018 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції затримали тернополянина 1999 року народження за вчинення грабежу. Як встановили правоохоронці, підозрюваний в пошуках легкої наживи вчинив протиправне.

Про злочин повідомила місцева мешканка, яка й потерпіла від рук грабіжника. Жінка зазначила, що повертаючись додому ввечірню пору до неї раптово підбіг невідомий та вирвав з плеча сумку. Завдані збитки заявниця оцінила в 2400 гривень.

У ході оперативно – розшукових заходів поліцейські вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився житель Тернополя. Молодик вже попадав в поле зору правоохоронців. У скоєному він зізнався.

Зловмисник відповідатиме перед законом згідно статті 186 ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ІТТ, повідомляють у поліції.