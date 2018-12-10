В Тернополі спіймали грабіжника, котрий напав на жінку
Працівники Тернопільського відділу поліції затримали тернополянина 1999 року народження за вчинення грабежу. Як встановили правоохоронці, підозрюваний в пошуках легкої наживи вчинив протиправне.
Про злочин повідомила місцева мешканка, яка й потерпіла від рук грабіжника. Жінка зазначила, що повертаючись додому ввечірню пору до неї раптово підбіг невідомий та вирвав з плеча сумку. Завдані збитки заявниця оцінила в 2400 гривень.
У ході оперативно – розшукових заходів поліцейські вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився житель Тернополя. Молодик вже попадав в поле зору правоохоронців. У скоєному він зізнався.
Зловмисник відповідатиме перед законом згідно статті 186 ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ІТТ, повідомляють у поліції.
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