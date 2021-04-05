У квітні цього року виповниться 35 років з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Згадують про трагічні події минулого та вшановують людей, які загинули і постраждали через цю катастрофу щороку 26 квітня. Різноманітні заходи щодо цієї пам’ятної дати відбудуться і цьогоріч. Про це йшлося на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. У ньому взяли участь представники облдержадміністрації, обласної ради, департаменту соціального захисту населення ТОДА, громадської організації «Тернопільська обласна організація інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», інші члени комітету.

Після обговорення затвердили ряд заходів, які мають провести структурні підрозділи ТОДА. Це будуть уроки пам’яті «Пам’ятай Чорнобиль», лекції, бесіди, демонстрації тематичних фільмів у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області. Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають вчасно виплати пільги та компенсацій, передбачені у державному і місцевих бюджетах на соціальний захист громадян. За поданням громадської організації «Тернопільська обласна організація інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» нададуть матеріальну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. 26 квітня в парку «Національного Відродження» відбудеться покладання квітів до меморіальних комплексів загиблих і померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також в парку цього дня висадять 10 дерев і 35 кущів троянд.

За даними департаменту соціального захисту облдержадміністрації в Тернопільській області є 39304 особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них: 2137 учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 32439 потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, евакуйованих із зони відчуження та переселених із радіоактивно-забруднених територій; 4728 дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 572 вдови померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС.