Шість летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 31 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
1 – чоловік 64 р., Чортківський район;
2 – жінка 65 р., Чортківський район;
3 – чоловік 74 р., м. Тернопіль;
4 – жінка 80 р., Чортківськийрайон;
5 – чоловік 81 р., Чортківський район;
6 – жінка 75 р., Чортківський район.
Загалом минулої доби в Україні зафіксували 397 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 210 осіб.
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