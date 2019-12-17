У зв’язку з ліквідацією головного управління юстиції в Тернопільській області відбуваються певні кадрові пертурбації.

Обласні органи юстиції тепер підпорядковані Південно-Західному територіальному управлінню з центром в Івано-Франківську. Зараз відбувається повторний конкурс на посаду керівника цього управління. В першому раунді конкурсна комісія не знайшла гідного кандидата.

Наразі відбувся конкурс на посаду заступника керівника Управління – керівника Тернопільського відділення. Серед кількох претендентів перемогу здобула Людмила Гетьман, яка за останні роки зробила стрімку кар‘єру в органах юстиції: від рядового спеціаліста до начальника одного з відділів. Зараз – новий кадровий злет. Тим більше, що у конкурсному відборі Гетьман випередила в. о. начальника управління Тетяну Вовк та екс-начальника міської юстиції Василя Марцинкевича.

Нагадаємо, що раніше посаду начальника управління залишив кадровий працівник МВС Едуард Кольцов, який, від гріха подалі, у зв‘язку зі зміною влади чкурнув у новостворену службу судової охорони.