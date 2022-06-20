В окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області коза випадково посприяла пораненню кількох російських окупантів. Тварина зачепила їхні розтяжки, через що загарбники зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Про це 20 червня розповіли в Головному управлінні Міністерства оборони України.

Як зазначається, це сталося на території місцевої лікарні, де розмістилося близько 40 військових РФ.

Із метою “кругової охорони” загарбники облаштували по периметру медустанови вибухові пристрої у вигляді “розтяжок”.

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Проте з території одного з господарств неподалік зайшла коза. Хаотичними рухами вона “знешкодила” кілька гранат.

Унаслідок ланцюгової детонації боєприпасів кілька окупантів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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