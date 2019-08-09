Цієї неділі на Тернопільщині відбудеться традиційний фестиваль «Козафест».

Організатори планують зібрати чисельний козиний парад. Відтак в області відкрили реєстрацію для учасників фестивалю.

«Козафест» – IV фольклорний аграрно-мистецький фестиваль. У програмі: концерт, дитячі ігри, а родзинка свята – традиційний парад кіз. Відтак господарів рогатих красунь запрошують приєднуватися до участі у фестивалі. Однак попередньо необхідно зареєструватися, – кажуть організатори. Якщо є проблема з доставкою кіз, обіцяють допомогти з транспортом.

«Цьогоріч у нас мета – таки зібрати чисельний Козиний парад, тому оголошуємо реєстрацію наших рогатих красунь для участі у фестивалі. До традиційної форми реєстрації додано пункт для заповнення тим, хто б хотів взяти участь у фестивалі з своїми Козами, але немає можливості привезти їх з інших населених пунктів. Ми б хотіли, щоб ви заповнили форму і ми подумаємо, як правильно організувати ваш доїзд на наше свято. Будемо щиро раді бачити Вас у Козові. Похваліться своїми Козами-красунями перед фестивальною громадою».

Додамо, фестиваль «Козафест» відбудеться на центральній площі у Козові. Передуватиме святкуванню подячна молитва, а завершиться фестиваль розважальною програмою для дітей та концертом.

Софія Романська