В одному з ресторанів Тернополя виявили неповнолітню офіціантку і вісьмох “нелегалів”

Дев’ять нелегальних робітників виявили в одному з ресторанів Тернополя.

Про це повідомила речниця управління Держпраці в області Галина Климчук. Серед них – неповнолітня дівчинка, яка працювала офіціанткою.

Інспектори Держпраці перевірили тернопільські ресторани. В одному із закладів громадського харчування, що знаходиться в центральній частині міста, виявили неоформлених працівників. Ресторатор запевняв, що вони проходять стажування.

«Нашим інспекторам пояснили, що ці працівники проходять так зване «стажування» декілька днів на різних посадах: кухарів, піцайол, офіціантів та прибиральниці. Підприємця зобов’язано оформити трудові відносини з усіма працівниками. Окрім того, за використання нелегальної праці до нього вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. Фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність», – зазначає Галина Климчук.

Додамо, від початку року інспектори Держпраці виявили близько півсотні неоформлених працівників. Роботодавцям доведеться сплатити штрафи у розмірі 96-ти тисяч гривень за одну неоформлену особу.