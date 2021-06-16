Дев’ять нелегальних робітників виявили в одному з ресторанів Тернополя.
Про це повідомила речниця управління Держпраці в області Галина Климчук. Серед них – неповнолітня дівчинка, яка працювала офіціанткою.
Інспектори Держпраці перевірили тернопільські ресторани. В одному із закладів громадського харчування, що знаходиться в центральній частині міста, виявили неоформлених працівників. Ресторатор запевняв, що вони проходять стажування.
«Нашим інспекторам пояснили, що ці працівники проходять так зване «стажування» декілька днів на різних посадах: кухарів, піцайол, офіціантів та прибиральниці. Підприємця зобов’язано оформити трудові відносини з усіма працівниками. Окрім того, за використання нелегальної праці до нього вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. Фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність», – зазначає Галина Климчук.
Додамо, від початку року інспектори Держпраці виявили близько півсотні неоформлених працівників. Роботодавцям доведеться сплатити штрафи у розмірі 96-ти тисяч гривень за одну неоформлену особу.
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