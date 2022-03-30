У Тернополі поліцейські припинили незаконний продаж алкоголю в одному із магазинів.

Попри заборону продажу алкогольних напоїв під час воєнного стану, правоохоронці продовжують виявляти факти реалізації спиртного з-під прилавків. Порушників притягують до адміністративної відповідальності, а товар вилучають.

Під час проведення відпрацювання дільничні Тернопільського райуправління поліції спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань, муніципальної інспекції Тернопільської міськради та податковою службою області зафіксували підпільний продаж спиртного в одному із магазинів обласного центру. Працівник крамниці, знехтувавши встановленими обмеженнями, торгував горілчаними виробами.

Правоохоронці припинили незаконний продаж та вилучили майже 170 одиниць алкогольної продукції.

На продавця поліцейські склали адміністративний протокол за ч.2 ст.156 КУпАП (торгівля алкогольними, слабоалкогольними напоями на територіях, заборонених законом).

За таке правопорушення передбачений штраф від 6 800 до 13 600 гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Від початку запровадження заборони на продаж алкоголю правоохоронці області виявили більше 10 фактів підпільної реалізації такої продукції. Якщо вам відомі випадки незаконної торгівлі спиртним, повідомляйте про них на лінію 102.