Сьомі «Наукові пікніки» стартують цієї неділі у Тернополі. Цього року організатори обрали тему «Рух». Буде представлено понад півтисячі експериментів у різних науках. Братимуть участь у дослідах навіть діти.

Триватимуть «Наукові пікніки» з 13.00 до 18.00 дев’ятнадцятого травня. Відтак поспостерігати за науковими дослідами на Театральному майдані зможуть всі охочі. Просто неба працюватиме 40 міні лабораторій. Свої винаходи презентуватимуть молоді науковці, зокрема заплановане змагання дронів, запуск ракет, виверження вулканів та чимало інших дослідів.

«Тема цьогорічних наукових пікніків – «Рух». Будуть представлені різні галузі, де є тема «Рух», це може бути і біологія, і хімія, і фізика, і навіть мистецтво. Цього року буде більше трьохсот учасників. Заплановано багато дослідів у фізиці та інших науках. Братиме участь більше сорока команд, попередньо відбувся їхній відбір. Також ми консультуємо команди щодо безпечності дослідів. Загалом відбудеться більше п’ятсот експериментів і різноманітних дослідів. У «Наукових пікніках» можуть брати участь навіть діти, але вони мають працювати разом із наставником. Також ми будемо приймати гостей з інших міст. Оскільки плануємо ділитися досвідом», – розповідає співорганізаторка «Наукових пікніків», голова ГО «Центр науки Тернополя» Христина Білінська.

Додамо, метою «Наукових Пікніків» є популяризація наук серед молоді та розвиток новітньої наукової еліти в Україні.

Софія Романська