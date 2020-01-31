Початок лютого буде теплим, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Останнього місяця зими у регіоні передбачають квітневі градуси. Втім, частими будуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

«Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються ледь не квітневі градуси!», – зазначає синоптик Наталка Діденко. А впродовж наступної доби температурні показники коливатимуться від п’яти до десяти градусів вище нуля.

«Враховуючи прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати у якийсь пухнастень чи милень. У суботу в більшості областей України десь +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів, тобто, неділя ще й трохи тепліша. Щоправда, весь цей весняний поступ – на фоні періодичних дощів через атмосферні фронти та поривчастого західного вітру. Отже, першими лютими вихідними шуби, кожухи та дублянки і навіть куртки на справжньому пуху будуть виглядати смішно – краще щось обов’язково вітро- та вологонепроникне і трохи легше. Корисно буде багато гуляти для свіжого кольору обличчя і не забути метеопатам пігулки від таких синоптичних кульбітів».

Отже, враховуючи попередні прогнози, лютий дозволить заощаджувати на теплі.

Софія Романська