В колонії на Тернопільщині, у камері для “довічників”, знайшли ніж

За результатами проведеної Тернопільською обласною прокуратурою перевірки додержання адміністрацією ДУ «Чортківська УВП (№ 26)» вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та іншого законодавства щодо забезпечення прав осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, виявлено низку порушень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Адміністрацією установи не дотримуються вимоги законодавства щодо зміни умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі. Довічники також не залучаються до суспільно корисної праці, не відшкодовують заборгованості за виконавчими листами. Працівники установи виконання покарань неналежно проводять особисті обшуки в’язнів та камер, в яких вони утримуються. Як наслідок, під час прокурорської перевірки там виявлено ряд заборонених колючо-ріжучих предметів, у тому числі ніж. Засуджені не забезпечені одягом спеціального зразка, в окремих камерах відсутня гаряча вода.

Для усунення зазначених порушень та притягнення винних службових осіб до дисциплінарної відповідальності обласною прокуратурою внесено вказівку начальнику ДУ «Чортківська УВП (№ 26)», яка перебуває на розгляді.