Декілька днів тому впроваджена нова Схема організації дорожнього руху на частині вул. Руській (від бульвару Тараса Шевченка до перехрестя вул. Гоголя – вул. Б. Хмельницького), відповідно до якої на даній ділянці нанесено експериментальну розмітку жовтого кольору.

Відтак, там зроблено дві смуги проїзду від Політехнічного університету до центру міста і одна – в протилежному напрямку.

Як розповів начальник відділу технічного нагляду Олег Вітик, заборонний знак, який був на вул. Руській (біля «Бурячка») зняли і, наразі, транспорт може проходити по центральній частині Тернополя. У зворотньому напрямку (біля «Універмагу») встановлений заборонний знак , який дає право проїзду тільки громадському транспорту та службам таксі. З 22:00 до 6:00 ранку вул. Руська відкрита повністю.

Дана розмітка є експериментальною, яка погоджена проектною організацією і патрульною поліцією Тернополя. Розмітка з лівого повороту до будинку по вул. Руській, 26 нанесена суцільно, оскільки, відповідно до схем організацій дорожнього руху, довжина від пішохідного переходу не може перериватися на 22 метри. При нанесенні дорожньої основної розмітки буде розглянуто питання щодо вдосконалення цієї проблеми і внесено доповнення до Схеми, щоб зробити смугу переривчастою. Праві повороти для заїзду в житлові будинки – відкриті.

На даний час працює дві смуги по 3 метри в протилежних напрямках для громадського транспорту і 2,7 метри (середня смуга) для приватного транспорту, де вміщаються авто будь-яких габаритів.

Тимчасова розмітка існуватиме близько місяця, для того, щоб зрозуміти, чи будуть потрібні зміни.