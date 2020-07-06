Дванадцять інфікованих COVID-19 виявили учора у Гусятинському районі. Тривалий період там зберігалася стабільна епідемічна ситуація. Однак через спалах в одному із сіл коронавірусна інфекція стрімко поширилася.

Наразі у Гусятинському районі підтверджено 53 випадки зараження коронавірусом. Не зареєстровано жодного летального випадку, а кількість одужаних збільшилася до двадцяти одного.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 167 досліджень методом ПЛР, відтак 32 випадки зараження COVID-19 підтвердилося, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Серед інфікованих — одинадцять тернополян.

“Гусятинський район і Тернопіль — ті адміністративні території, де ми учора виявили найбільше заражених COVID-19. Один випадок зараження підтвердився у Тернопільському районі в смт. Великі Бірки, а також один випадок у Борщівському районі. У Збаразькому районі виявили чотири випадки, і в Підволочиському районі — три. Бачимо, що коронавірус поширюється населеними пунктами, де раніше ми не виявляли випадків захворювання”.

В обласному лабораторному центрі тривають тестування методом ІФА. Всього в області обстежено 1366 людей, антитіла до коронавірусу виявили у 24-ох. Відтак рівень імунітету до коронавірусу у нашому регіоні розцінюють як невисокий. Це створює умови COVID-19 для активного поширення.

Софія Романська