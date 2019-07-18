На перехресті в Теребовлянському району “зустрілися” дві іномарки. В результаті цього – четверо людей опинилося у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 18 липня, близько восьмої години, повідомляють у поліції. Неподалік села Тютьків на трасі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ, не розминулися Volkswagen Touareg та Skoda.

За попередніми даними, на перехресті, де відбулося зіткнення, світлофор не працював. Водій Volkswagen(у) з пасажиром рухався з Тернополя у напрямку Франківська. В салоні іншої іномарки, окрім водія, на задньому сидінні було також двоє пасажирів. Touareg рухався на швидкості, а кермувальник Skoda не переконався у безпечному русі та почав рух. В результаті – вони зіткнулися на перехресті.

Водія та пасажирів Skoda, а також пасажира з іншого транспорту з травмами різного виду тяжкості госпіталізували до лікарні. У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.