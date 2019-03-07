Урок біля елітної школи

07/03/2019 Розмір тексту:

“Пацани, ви шо, долбо-оби?!”, – чути “півнячий” вигук підлітка.

Чути його не увечері на лавці, де збираються такі, як він. Не на дискотеці. І не на спортивному майданчику, в азарті гри. Лунає він посеред білого дня, в самісінькому центрі міста, в присутності багатьох перехожих, майже біля входу в уславлену, елітну, “мажорну” ЗОШ №3. З її ретельно підібраними педагогічними кадрами і продуманою системою навчально-виховної роботи з наголосом на духовності та патріотизмі. На впровадженні в освітній процес передових методик. На вдумливому індивідуальному підході до кожного учня.

Усього цього на молодому бовдурові зараз ніяк не видно – він, чи точніше, воно захотіло гукнути на повен голос до собі подібних – і гукнуло. І зробило це з такою щирою зневагою до всіх суспільних норм і правил, що я, опинившись в ту мить поряд, не витримав:

– А ти хто, якщо таке кричиш? – запитую, зупинившись.

– Я красавчик!, – не поліз за словом у кишеню мій співрозмовник. Після чого віддаляється в галасливій компанії, напевно, однокласників. Подумки відзначаю, що з такими клапатими вухами і помірно дебільним виразом очей подібні заяви робити занадто сміливо, але то таке, як любить казати тренер Мирон Маркевич. Людині, зрештою, властиво переоцінювати себе. От чому держава явно недооцінює ризики зростання отакої, з дозволу сказати, зміни – цинічної, брутальної, звиклої діяти, керуючись не розумом, а дикими інстинктами, – це важко зрозуміти. От і з тим клаповухим “долбо-обом” (тьху, набрався від поганця!) щодня спілкуються вчителі, щось там йому викладають; йому принаймні намагаються втовкмачити, що таке добре, а що таке погано; йому, напевно, щосили нині доводять просто таки сакральну вагу слогану “Армія. Мова. Віра”. Я далекий від думки екстраполювати на цей конкретний випадок свої електоральні антипатії, однак твердо переконаний, що на чільне місце в політиці все ж треба було ставити не глобально-релігійні й навіть не мовні питання, а утвердження хоч якоїсь справедливості паралельно з наведенням порядку. Коли потрібно – жорсткого, аж до закручування гайок.

Хто не згоден – запрошую десь в обідній полудень до гарно оформленого входу в елітну ЗОШ №3. Цілком можливо, там досі хтось на повен голос з’ясовує, чи його друзі – “долбо-оби”…

Ігор Дуда