Марина Невмержицька стала заступницею прессекретарки фракції «Слуга народу» Юлії Палійчук.

Цю інформацію вона підтвердила «Детектору медіа».

Марина Невмержицька раніше працювала головою PR-відділу в Garnet International Media Group, PR-консультантом в компанії Pleon Talan, проєктним та медіа-менеджером у компанії соціальних комунікацій «PR-House».

За інформацією ЗМІ, пані Невмержицька родом із Бережан.

Нагадаємо, кандидатка в народні депутати України Юлія Палійчук за списком «Слуги народу» (йшла під 152-м номером, але наразі не пройшла), стала прессекретаркою фракції своєї партії. За її словами, вона працює в політичній журналістиці із 2007 року. Серед місць її роботи, які вдалося з’ясувати «Детектору медіа», — MIGnews.com.ua і «Фокус». 2018 року навчалась в Українській школі політичних студій. Під час виборчої кампанії й дотепер вона була однією з речниць «Слуги народу».