Унікальні галицькі андріївські вечорниці організували у Тернополі. В драматичному театрі відбулося святкування з урочистою програмою. Подію присвятили збору коштів для онкохворого хлопчика Арсена Гудими.

Організували дійство відвідувачі Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. З урочистою програмою виступив театральний колектив пісні «ОБЕРІГ». Не обійшлось на вечорницях і без традиційних гадань, жартів, витівок і пісень, які стали справжньою окрасою дійства.

«Був дуже хороший вечір. Ми згадали наші давні українські традиції, відтворили їх. Обрядову гру в цей вечір з калитою артисти відобразили дуже яскраво, вийшло не лише цікаво, а й повчально. Провели чудово час. А головне всіх об’єднала добра справа – збір коштів для онкохворого хлопчика Арсена Гудими», – каже тернополянка Ольга Гуцало.

На Андріївські вечорниці завітало чимало людей золотого віку та молоді. Як зазначила головна режисерка вистави Ярослава Декалюк, до організації заходу долучилися учасники старшого театру пісні «Оберіг» і молодша група майбутніх артистів театру.