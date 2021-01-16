З 16 січня вся сфера обслуговування в Україні повинна перейти на державну мову. Оскільки набуває чинності ст. 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про порушення слід повідомляти Уповноваженому із захисту української мови.

Обслуговування російською мовою трапляється навіть в україномовних містах, – каже кандидатка філологічних наук Ольга Василюк. Відтепер за це можуть притягнути до відповідальності.

“Тривалий період вся наша філологічна спільнота чекала цього закону. Нарешті він вступає в силу. Це надзвичайно важливо, щоб підвищити статус української мови, популяризувати її. Підприємства, установи та організації усіх форм власності й підприємці мають обслуговувати українською мовою. Думаю, що в нашому місті проблем не виникатиме. Хоча навіть на Тернопільщині є випадки, коли обслуговують російською мовою. А от в інших регіонах можливі конфліктні ситуації, проте наше суспільство має це пережити».

Якщо відмовляються обслуговувати українською мовою, насамперед потрібно зробити зауваження. У разі нехтування ним скарги можна подавати на поштову адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua; заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/.