Нелегка, що й казати, склалася для збірної України нині ситуація: після принизливих 1:7 кількома днями раніше у Франції довести, що ми таки чогось варті в футбольній Європі. І довести не братам по колишньому СРСР і не Люксембургу чи Фарерам, а Німеччині. Саме з нею зустрінеться сьогодні наша команда в Києві в рамках 3 туру Ліги націй.

Коуч Bundesmannschaft Йоахім Льов, не на жарт розлючений домашньою нічиєю в спарингу з турками, заявив, що робить велику ставку на найближчі матчі Ліги націй проти України та Швейцарії. А ще herrLöw зазначив, що збірна України, на його думку, перебуває “на правильному шляху”. Якщо такий висновок був ним зроблений після матчу наших з Францією, то це якась дивна, як для німців, тактовність, щр межує з улесливістю. Втім, до Києва “бундесмашина” прибула у вельми представницькому складі. Тут і Нойєр, і Кімміх, і Кроос, і Дракслер, і Гнабрі, і Гаверц… Хотілося б сподіватися, що ці прізвища не налякають наших футболістів настільки, щоб вони забули навіть те, що їх навчали у ДЮСШ. І що здорове самолюбство у них візьме гору над депресивними мотивами – зрештою, цілком природними і зрозумілими після оглушливої невдачі в Парижі. Маленька краплина бальзаму для українських гравців – радше з прицілом на наступне літо: на Євро-2021 їм не доведеться у своїй групі грати в Бухаресті з Румунією. Співвітчизники М. Луческу поступилися у півфінальному матчі відбору команді Ісландії – 1:2. Це означає, що крім Нідерландів та Австрії, суперником збірної України буде хтось із пари Грузія – Північна Македонія. Все ж легше, ніж, приміром, Сербія, Північна Ірландія чи та ж Ісландія…

Але наразі доведеться мати справу з німцями. В нашої збірної є досвід того, як не програвати їм – принаймні, на власному полі. Усі зіграні в Києві матчі різного статусу закінчилися внічию – 0:0 (1997), 1:1(2001), 3:3 (2011). З урахуванням нинішніх значних (м’яко кажучи) кадрових проблем команди А.Шевченка, думається, ніхто б категорично не заперечував проти такого результату сьогоднішнього матчу. Букмекери віддають перевагу… зрозуміло кому і у їхні розклади краще не заглядати. А ось прогнози на матч Україна – Німеччина від тернопільських (а також німецького) шанувальників футболу:

Ілля Герасимюк, професор ТДМУ – 1:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 0:1

Оксана, викладач музики – 1:2

Сімон Шмідт, страховий агент з Фрайбурга – 0:2

Галина Вандзеляк, кореспондентка газети “Свобода” – 2:1

Дмитро Остапкевич, любитель пішого туризму – 0:3

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:4

Резюме: загалом, невесело. Хоча й не цілком безнадійно…

Ігор Дуда