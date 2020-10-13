Період мук і терзань збірної України (і її вболівальників) добігає кінця. Принаймні, на певний час.

Сьогодні матчем з командою Іспанії в Києві наші футболісти завершують по-справжньому пекельну шестиденку, коли довелося пройти крізь жорна (як мінімум в одному з випадків можна сказати гостріше – “бути розмазаним по стіні”) відразу трьох останніх чемпіонів світу. На початку вересня саме Furia Roja дала зрозуміти тим з нас, кого охопив надмірний оптимізм з приводу успіхів команди А. Шевченка у кваліфікації до Євро-2020 (розгром сербів 5:0, чотири очки у матчах з Португалією – не забуваймо, чинним чемпіоном Європи і переможцем першого турніру Ліги націй), що не варто надто високо літати у своїх мріях. Адже завжди знайдеться той, хто допоможе опуститися на землю. Без зайвих церемоній і доволі болісно. Та вереснева невдача (0:4) змусила замислитися над нашими роллю і місцем у європейському футболі, а останні поєдинки з Францією (1:7) і Німеччиною (1:2) вказали цілком предметно: ми – не провідні виконавці на футбольній сцені а місце наше – он там, ближче до порога.

Звісно, усвідомлювати це неприємно. І, напевно, гравці нашої збірної, котрих ще не вивели з ладу коронавірус і травми й не залишила поза складом дискваліфікація, прагнутимуть сьогодні довести, що є конкурентноспроможною силою. Чи вийде це у них? “Хронічний скептик” Віктор Леоненко вважає, що чорна смуга команди А.Шевченка в матчі проти Іспанії не обірветься. “Ми другі матчі завжди провалюємо, тому що втомлюємося”, – зазначив він. Звично категоричний у своїй оцінці Йожеф Сабо: “Проти Іспанії у нас шансів немає”. Не набагато більше оптимізму і у екс-гравця “Шахтаря” і збірної України В’ячеслава Шевчука: “Буде дуже складно протистояти іспанцям, але іншого виходу немає… Це великий досвід для молодих гравців”.

Гм… досвід… Було вже 0:4 від іспанців у 2006 р., 1:4 від французів у 2011 р., 1:4 від Німеччини у 2001 р. Це ніби теж був сумний досвід, але чого він і кого навчив? А головне – як міг передатися наступному поколінню футболістів?

Тож кому в сьогоднішній грі випаде виступити в ролі бравого тореро, а кому – в незавидній іпостасі бика? Щиро кажучи, передчуття не так щоб дуже… А, може, все вирішиться якось “полюбовно”? Цікаво лише, чи траплялося щось подібне на кориді…

Наразі ж – прогнози на гру Україна – Іспанія від місцевих футбольних месінгів:

Орест Зварич, юрист – 1:2

Ігор Дулеба, громадський діяч – 0:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:2

Ірина, викладач – 2:1

Андрій Дзюбановський, підприємець – 0:2

Леонід, любитель шахів – 1:1

Микола Рудик, експедитор – 0:1

Резюме: жіночі б думки – та й футбольному богові у вуха…