Жителя Чортківського району засуджено до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу.

Суд апеляційної інстанції задоволив апеляційну скаргу прокурора на вирок Борщівського районного суду та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі військовозобов’язаному, мешканцю одного із сіл Мельнице-Подільської територіальної громади, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Оскільки захист Батьківщини є конституційним обов’язком кожного громадянина України, прокурор оскаржив вирок суду першої інстанції, яким обвинуваченого було засуджено до 3 років позбавлення волі, із встановленням іспитового строку в 1 рік, за ухилення від призову до війська.

Встановлено, що після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України, чоловік пройшов медичний огляд та у червні 2023 року був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Отримавши повістку для відправлення до військової частини, не маючи правових підстав на відстрочку, він не прибув у визначене місце для подальшого проходження військової служби.

Відтак, за вироком суду, військовозобов’язаний, що ухилився від обов‘язку захищати Батьківщину під час військової агресії ворога, проведе 3 роки за ґратами.

Вирок набрав законної сили.