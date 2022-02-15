Павло Тютюнник з Тернополя для 4-го ефіру «Голосу країни» підготував пісню Миколи Мозгового «Минає день, минає ніч». І в неділю, 13 лютого, це принесло йому успіх.

Голос 25-річного учителя вокалу із міського Центру дитячої творчості звучав так щиро, що до артиста повернулися двоє суддів: Святослав Вакарчук і «Королева ночі» Оля Полякова. Прикметно, що наш земляк спершу із кожним із них виконав невеличкий дует, а лише після того обрав команду Вакарчука, пише ТЕРЕН.

Зауважимо, виступ на «Голосі» Павло Тютюнник присвятив своїм бабусі і дідусю, які померли торік через коронавірус. Із його короткої розповіді стало відомо, що батьки хлопця мусили виїхати на заробітки ще тоді, коли він був маленьким. Тож виховували Павла фактично дідусь і бабуся. Співає наш земляк із 4-х років. Бабуся Павла працювала у Центрі дитячої творчості, тож взяла внука на навчання. І сталося так, що найрідніші люди пішли у засвіти майже одночасно, із різницею лише у 5 днів.

– Це стало переломним моментом і спонукало мене прийти на цей проект, – каже тернополянин. – Найбільше, що я хочу сказати своїм виступом: не втрачайте моментів, коли хочете сказати, що ви когось любите. Якщо ви любите – кричіть про це! Тому що, можливо, у вас вже не буде такого шансу…

Нагадаємо, щотижня співаки покидають проект, а залишаються лише найсильніші. Мета тренерів – допомогти учасникам проявити свій талант і перемогти в проекті. Хоча формат і є голландським, проте завдяки своїй непередбачуваності проект швидко набув популярності в Україні. У 12-му сезоні свої сили вирішили випробувати вже кілька співаків із Тернополя. Так, випускник Тернопільського коледжу вразив своїм співом журі популярного телешоу і пройшов далі. Натомість 22-річна дівчина з Тернопільщини заспівала на шоу «Голос країни» не так вдало і не пройшла.

– Це дуже круто, дуже круто! – саме так описав свої відчуття Павло відразу після виступу. – Це неймовірно. Стільки емоцій, стільки переживань було до того!

Вокаліст закінчив ТНЕУ. За фахом – «економічний кібернетик». Але ніколи не полишав спів. Позаду у тернополянина чимало конкурсів. Тепер Павло Тютюнник нарешті пробився у «Голос». Варто сказати, що у Тернополі його знають як талановитого виконавця. Кілька записів його пісень є в YouTube. Ба більше, юнак сам пише для себе пісні. Тож ми всі чекаємо на його перемогу!

Джерело: ТЕРЕН