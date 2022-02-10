Учитель з Тернопільщини, якого відсторонили від роботи через відсутність щеплення, відсудив свою зарплату. ВІДЕО

Невакцинованим – на роботу зась? Із цим твердженням точно не погоджується педагог Ігор Бендасюк із Кременця. Чоловік довів це не тільки колегам, а й представникам Феміди.

Три місяці тому його відсторонили від роботи через те, що категорично відмовився вакцинуватись. Проте педагог не міг із цим змиритися. Освітянин звернувся до суду, повідомляє “Файне місто“.

Минуло три місяці і у січні він вже проводить уроки. Ігор Бендасюк викладає музичне мистецтво для учнів 1-7 класів у Кременецькій школі №5. Свої уроки обов’язково проводить із музичним супроводом – під баян.

Пан Ігор каже, поки тривали судові слухання – скучав за школою. Але мав завдання, насамперед для себе, – довести, що вакцинація примусовою бути не може. Тож почав збирати документи до суду. І виграв. На це рішення вчитель із Кременця чекав декілька місяців. Окрім того, добився, аби йому виплатили заробітню плату за період відсторонення.

Чи виконали рішення суду у школі і як пояснюють його адвокати — дивіться в сюжеті “Файного міста“.