Генерувати ідеї, обговорювати проблем чи просто спілкуватись учні «Школи –ліцею № 6 імені Назарія Яремчука» тепер можуть в оригінальній мобільній конструкції.

Називається вона куб «Мозковий штурм». Це металева конструкція зі столом посередині і лавками-гойдалками навколо. Призначена для комфортного дозвілля дітей при проведенні занять на подвір’ї. Також «Куб» можна використовувати як місце спілкування, очікування, відпочинку. У школі він з’явився завдяки реалізації проекту шкільного громадського бюджету. Вартість куба – 15 тисяч гривень.

Виготовити таку конструкцію для школи запропонували учениці 9-10 класів. За їхніми словами, куб встановлюється на шкільному подвір’ї, його можна пересувати в будь-який куточок території школи. Він призначений для занять за межами школи. Таким чином можна проводити заняття з групою учнів на подвір’ї. Конструкція з гойдалками і столом посередині зручна для спілкування, проведення навчальних занять на свіжому повітрі, обговорення ситуацій та прийняття рішень. В «Кубі» комфортно відпочивати, очікувати друзів. Учням стане комфортніше навчатися за межами споруди школи-ліцею, і це матиме вплив на вміння учнів працювати в колективі.

Ще один проект шкільного громадського бюджету «Сучасна їдальня XXI століття» нещодавно реалізували у школі № 26 імені Дмитра Заплітного. Суть його полягала в тому, щоб закупити нові столи на чотири персони та стільці для шкільної їдальні. Тож у новому навчальному році учні будуть обідати за новими меблями.

До кінця року у 23 навчальних закладах мають реалізувати 33 шкільні проекти. Зараз реалізовано вже 15.