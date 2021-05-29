Концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Тернопільської міської територіальної громади прийняли на шостій сесії міськради 28 травня.

Такий документ місцеві фахівці розробляли спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Начальниця управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ Мар’яна Зварич розповіла, що основна мета Концепції – це покращення використання державних та міських електронних сервісів, сприяння в ефективному управлінні громадою, особистий розвиток жителів громади в цифровому суспільстві.

У документі вказано, що цифрова компетентність включає в себе впевнене, критичне, творче та відповідальне використання і взаємодію з засобами цифрових технологій для навчання, працевлаштування, роботи, дозвілля та участі у суспільному житті. Вона охоплює такі поняття як інформаційна грамотність та медіа-грамотність, комунікація та співпраця, створення цифрового контенту (включаючи основи програмування), безпека (включаючи захист персональних даних у цифровому середовищі та кібербезпеку), а також розв’язання різнопланових проблем з використанням цифрових технологій і навчання впродовж життя.

– Очікуємо, що результатом розвитку цифрових компетентностей жителів громади буде: досягнення цифрової грамотності населення у наступні 5 років; розвинута міська інтегрована система цифрової освіти; єдина уніфікована електронна інструкція з використання міських сервісів; розвинута мережа смарт-бібліотек; функціонування міського цифрового-клубу; зручна та розвинена цифрова інфраструктура; збільшення споживання електронних послуг; збільшення кількості оброблених цифрових даних тощо, – зауважила Мар’яна Зварич.

Реалізувати розроблену концепцію планують упродовж п’яти років.

