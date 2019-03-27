У церебральній комі та попередньо з переломом основи черепа до лікарні бригада швидкої госпіталізувала чоловіка. Травми потерпілий отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 27 березня близько 7:30 на автодорозі Радивилів-Кременець-Остріг. За попередніми даними, водій автомобіля Mazda 6 не впорався з керуванням на слизькій та засніженій дорозі. В результаті – іномарку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Там легківка врізалася в вантажівку DAF.

Кермувальника Mazd(и) від удару викинуло з автомобіля. Слідчо-оперативна група Кременецького відділу поліції, яка приїхала на місце нещастя, надавала домедичну допомогу постраждалому до приїзду медиків.

Попередньо водій вантажівки тверезий. Причини ДТП встановить слідство. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ.

За інформацією інтернет-видання Погляд, потерпілий – керівник Шумської районної партійної організації ВО “Свобода”, колишній голова Шумської РДА Василь Габор.