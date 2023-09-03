У Запорізькій області загинув командир-розвідник відділення з Тернопільщини

Ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну.

На фронті загинув житель села Весела Дунаївського старостинського округу, молодший сержант, командир розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення Василь Анатолійович Сімора.

Захиснику було 44 роки. Свій останній бій він прийняв у Запорізькій області.

Про важку втрату повідомили у Кременецькій громаді.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Василя пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про нашого Героя”, –