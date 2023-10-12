У Запорізькій області загинув боєць з Тернопільщини Ігор Сенчак

Тернопільщина громада втратила ще одного славного сина, ще одного Героя, який відважно боронив Україну.

На війні загинув солдат, водій реактивного артилерійського взводу, мешканець села Підгайчики Теребовлянської громади Сенчак Ігор Романович. Йому було 48 років.

Життя захисника обірвалося 10 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Гуляйпільське Пологівського району Запорізької області.

Ігор Сенчак був мобілізований на військову службу у травні 2022 року. У цивільному житті працював будівельником.

У Героя залишилися батьки, дружина, двоє синів та онучка.

Вічна пам’ять Герою…