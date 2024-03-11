У Запорізькій області загинув 52-річний боєць з Тернопільщини Роман Мидляк

Ще одного вірного сина втратила Україна.

7 березня жахлива війна забрала життя воїна, жителя села Рибники Саранчуківської територіальної громади, 52-річного Романа Васильовича Мидляка.

Про це повідомили на сторінці громади.

Роман Мидляк народився 8 травня 1972 року, у перші місяці війни був мобілізований солдатом до лав ЗСУ. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Роботине Запорізької області.

“Щиро співчуваємо родині Воїна – Героя, розділяємо Ваш біль, схиляємо голови перед дружиною та сином”, – ідеться у зверненні.

Вічна пам’ять і вічна слава Герою!