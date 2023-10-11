У Запорізькій області загинули троє бійців з Кременецької громади

На фронті загинули наші Герої – захисники, жителі Кременецької громади.

Про важку втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

ЛІ Сергій Георгійович – полковник, заступник командира військової частини, 1964 року народження. Зразковий, відповідальний військовослужбовець, лідер для підлеглих, опора для побратимів. Він був чесною, надійною, справедливою, високоосвіченою та щирою людиною. Родом з Кореї, один із перших випускників військової академії України, випускник академії генерального штабу України. Отримав звання полковника в 2014 році. Трагічно загинув під час стрілецького бою в Запорізькій області.

ПОЛЯК Сергій Йосипович – солдат, снайпер (2 категорії) відділення снайперів роти вогневої підготовки, 1987 року народження. Мужній, цілеспрямований військовослужбовець. Загинув під час мінометного обстрілу в Запорізькій області.

РАЦ Олександр Олександрович – капітан, заступник командира 3 стрілецької роти з морально – психологічного забезпечення, 1976 року народження. Рішучий, відважний та свідомий військовослужбовець. Загинув під час мінометного обстрілу в Запорізькій області.





Про дату та час зустрічі загиблих Героїв буде повідомлено додатково.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав наших Героїв пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про загиблих”, – ідеться у зверненні очільника громади.

10 та 11 жовтня на території Кременецької громади оголошено днями жалоби.