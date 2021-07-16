Загальнонаціональна проща до Зарваниці відбудеться 17-18 липня. Цього року вона присвячена 425-літтю проголошення Берестейської унії та молитві за мир в Україні. Прибуде на захід також Блаженніший Святослав.

– Загальнонаціональна проща до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої щороку відбувається в неділю після свята Верховних апостолів Петра і Павла, – розповів отець Олег Харишин, керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Десятки тисяч вірних із різних куточків України і світу вирушають у паломництво, щоб випросити духовних благодатей. Минулого року, у зв’язку з пандемію коронавірусу, в УГКЦ були змушені скасувати всі велелюдні прощі. Тому проща до Зарваниці у 2020 році відбулася онлайн. А цього року Зарваниця знову може радо приймати усіх паломників.

Із Тернополя до Зарваниці вирушать дві колони прочан. Одна – від Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, що на вулиці Сагайдачного,14, а друга – від Церкви Святого Священномученика Йосафата, що на вулиці Лучаківського, 5. Реєстрація учасників пішої прощі у групи розпочнеться о 5-ій ранку 16 липня, а рушать в дорогу вони о шостій годині.

Усі бажаючі також зможуть спостерігати за окремими подіями прощі в прямому ефірі «Живого телебачення». 17 липня о 17:30 буде пряма трансляція зустрічі молоді з Блаженнішим Святославом; о 19:00 – пряма трансляція Великої вечірні; о 23:00 – пряма трансляція Молебня до Богородиці біля фігури Матері Божої. 18 липня о 8:30 – трансляція Архиєрейської Божественної Літургії, яка розпочнеться з процесійного ходу єпископів і священників. Літургію очолить Блаженніший Святослав.

Марійський духовний центр «Зарваниця» є одним із найбільших відпустових місць Католицької Церкви. Сам же собор Зарваницької Божої Матері має статус малої базиліки, куди на прощі щороку приїжджають віряни не лише з України, а й зі всього світу.

Фото із сайту Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ