2390 людей вакцинували від COVID-19 на Тернопільщині вихідними. Майже півтисячі щеплень провели у центрі масової вакцинації, який працював на проспекті Злуки 45 у Тернополі.

В області щеплення від COVID-19 проводять вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZenecа. Вибір препарату зумовлений розпорядженнями Міністерства охорони здоров’я.

“У нас достатньо вакцини, щоб щепити всіх охочих. Але насамперед ми звертаємо увагу на осіб похилого віку. Такі люди можуть вакцинуватися поза чергою. А загалом вакцинація зараз доступна для всіх охочих. Якщо маєте бажання, необхідно зареєструватися у додатку “Дія” і приходити до центру масової вакцинації, який у Тернополі працює вихідними”, – повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва.

Центр вакцинації у Тернополі діятиме і наступних вихідних з 09:00 год до 16:00 год у Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка, що на просп. Злуки, 45. Загалом від початку вакцинальної кампанії в області від коронавірусу імунізували 46802 жителів краю.