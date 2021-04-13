Вісьмох водіїв зупинили патрульні цими вихідними у нетверезому стані на Тернопільщині. Вміст алкоголю у крові одного з кермувальників перевищував норму у п’ятнадцять разів.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, штрафи за перебування за кермом у нетверезому стані – від 17 до 51 тисяч гривень. Порушникам доведеться відповідати за новим законодавством.

«Із 17 березня, набрав чинності Закон №1231-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху” та підвищилася відповідальність, зокрема, і за ст. 130 КУпАП: за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік; за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу, за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу».

Поліцейські склали адміністративні протоколи щодо кермувальників у нетверезому стані. Рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.