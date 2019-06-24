За минулі вихідні на Тернопільщині зафіксовано два випадки утоплення людей.

Як повідомляють у поліції, 21 червня у ставку села Жеребки Підволочиського району односельчанин знайшов тіло 56-річного місцевого жителя, а наступного дня у водоймі, що в селищі Гримайлів Гусятинського району, потонув 68-річний пенсіонер.

Поліцейські нагадують правила поведінки під час відпочинку на річках, ставках, інших водоймах:

-відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях;

-безпечніше відпочивати на воді у світлу пору доби;

-перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря;

-після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5–2 години;

-заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води;

-у воді варто знаходитися не більше 15 хвилин;

-після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні;

– категорично заборонено вживати спиртні напої під час купання;

-допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;-подавати помилкові сигнали небезпеки;

-дітям заборонено купання дітей без супроводу дорослих.