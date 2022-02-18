Тренування з володіння зброєю організовують цими вихідними на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Долучитися до занять можуть всі охочі жителі краю.

Навчальні заняття тривають близько трьох годин. Насамперед учасників вишколу знайомлять з теорією використання зброї, а потім показують, як це робити на практиці.

«Тренування відбудеться у суботу. Воно розраховане на власників зброї, зокрема, на власників карабінів, дробовиків, спеціальних засобів, і тих, хто має намір стати власником зброї. Заняття проходить на полігоні у с. Біла. Усім учасникам обов’язково потрібно мати захист очей (окуляри), захист слуху (біруші , навушники), рукавиці, інше спорядження по можливості і наявності. Щоб потрапити на тренування, потрібно попередньо зареєструватися. Оскільки ми формуємо групи. Заняття розпочинається о 10.00 і завершується о 15.00. Тривалість – 2,5 години», – розповів координатор тренувальних занять Костянтин Басараб.

Тренувальні заняття організовують обласна федерація прикладної стрільби і Клуб «Люті їжаки». Під час курсу «Власник зброї» всі охочі на Тернопільщині можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.