У вихідні на Тернопільщині передбачають аномальну спеку, але потім прийде похолодання

Спекотна погода протримається цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів місцями перевищуватимуть тридцятиградусні позначки.

Погоду на Тернопільщині зумовлює антициклон. Відтак поки що буде сухо і сонячну. Втім, після спекотних днів місцями пройдуть дощі та грози.

“У суботу-неділю в Україні ще побуде спека. Їй тут дуже сподобалося наприкінці літа. 27-го серпня в Україні очікується +28+33 градуси. На більшості території України буде сухо. Можливий сильним південно-східний вітер. Є ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою. 31 серпня-1 вересня відчутно похолоднішає”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями буде можливість насолоджуватися справжньою літньою погодою. А вже незабаром у краї відчутно похолоднішає. Осінь прийде з дощами та зниженням температури повітря.