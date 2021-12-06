Відійшов у вічність багаторічний директор двох тернопільських шкіл Ярослав Вовк.

Про важку втрату повідомила начальниця управління освіти і науки міської ради Ольга Похиляк.

“Із болем сповіщаємо про відхід у засвіти видатного педагога й управлінця, багаторічного директора Тернопільських загальноосвітніх шкіл №8, 27 Ярослава Йосиповича Вовка.

Перестало битися серце Людини високого духовного гарту, непересічного розуму, глибинної мудрості і всеохопної доброти.

Він був Майстром творення Української Школи, її Натхненником і Будівничим.

Незабутнім Життєлюбом і Людинолюбом. Умів радіти кожному дню, бачити в ньому нові сенси. Умів бачити Людину. Відчувати її своїм Великим Серцем. Багатьом талановитим учням і педагогам він дав путівку в життя. Відкрив для них обрії Творення, поставив високу професійну мету і дав змогу її досягти. На кожному етапі життя ми відчували його підтримку й розуміння, ми завжди могли покластися на нього, звернутися по допомогу. Усе Світле, Чесне, Порядне і Правдиве знаходило відгук у його душі.

Його натхненна й світла праця заради дітей, заради якісного й потрібного в освіті залишила незглибимий слід у нашій пам’яті.

У вічність відходять найкращі…

Світла пам’ять Вам, Дорогий Учителю! Навіки і віки! Царство Небесне…

Схиляємо голови в скорботі. Сумуємо разом із рідними. Прийміть щирі співчуття від управління освіти і науки Тернопільської міської ради, профспілки працівників освіти і науки міста Тернополя, усієї когорти освітян Тернополя”, – ідеться у повідомленні.