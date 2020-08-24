“Кубок Тернополя” виборювали юні футболісти. Учора в обласному центрі відбувся фінал турнірів з дворового міні-футболу. Змагалися юнаки від 13 до 15 років.

Турніри проходили на універсальних спортивних майданчиках міста. Команди складалися з восьми гравців, – зазначила керівниця Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. Долучитися до змагань могли всі охочі.

«Переважно до таких змагань долучаються не професіонали, а любителі футболу. Саме для таких любителів ми організували такі змагання. Ми знаємо, що це одні з найулюбленіших турнірів у Тернополі, тому їх запланували аж 8! Турніри проходили на універсальних спортивних майданчиках. Ми розпочинали 4 серпня і завершили 21 серпня – фінальними змаганнями. У фінальних змаганнях перше місце зайняла команда “Когут”, друге — команда “Black fire”, третє місце – команда “Ракета”».

Додамо, такі чемпіонати у Тернополі проводять п’ятий рік поспіль. Традиційно у турнірі бере участь понад два десятки команд.

Софія Романська