Випускники професійних та вищих навчальних закладів, які після завершення навчання не змогли працевлаштуватися, можуть звернутися за допомогою до Тернопільського обласного центру зайнятості.

Чим у цій службі можуть допомогти молодим людям розповіла заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександра Островська.

– Якщо випускник того чи іншого закладу вже має певний досвід роботи, то будемо пропонувати вакансії відповідні його освіті і набутому досвіду, – сказала під час брифінгу у ТОВА Олександра Островська. – Якщо не буде вакансії, яка б відповідала його навикам і освіті, то запропонуємо підвищити кваліфікацію або здобути іншу професію за кошти фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. Перед тим проведемо тестування, щоб випускник визначився з відповідними нахилами та обрав нову професію. Є випадки коли студенти звертаються і є вакансії, які їм підходять, але вони не мають певних навиків. Тоді можемо організувати стажування на робочому місці. Це позитивна форма навчання, тому що студент стає у певній мірі працівником, адаптується до колективу, вивчає роботу, яку має виконувати. До нього придивляється і колектив, і керівництво і потім він може залишитися на цій роботі.

За даними Олександри Островської, станом на 20 червня в обласному центрі зайнятості актуальні приблизно 1300 вакансій.