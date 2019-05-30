Майже 59 тисяч гривень втратила тернополянка через власну необережність. Повідомлення про крадіжку надійшло від жительки обласного центру 28 травня.

Потерпіла заявила, що невідомий чоловік шляхом вільного доступу зайшов до її квартири та забрав рюкзак, в якому були гроші.

Жінка каже, що не зачинила на замок вхідні двері, а коли почула стукіт і гавкіт собаки, то вийшла в коридор і виявила зникнення сумки та привідчинені двері. Уже у під’їзді вона знайшла рюкзак, але грошей там не було.

Потерпіла побачила ймовірного злодія і змогла описати його поліцейським. За кілька годин підозрюваного затримали. Це – раніше судимий за майнові злочини тернополянин.

Частину грошей у чоловіка вилучили, а де решта – він не зізнається.

За дане правопорушення йому доведеться відповідати відповідно до статті 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до шести років, повідомляють у поліції.