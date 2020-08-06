Позбавлення волі на строк від трьох до шести років загрожує 24-річному мешканцю обласного центру, який незаконно привласнив чуже дороговартісне майно.

Працівники Тернопільського відділу поліції встановили, що підозрюваний проник в одну із кімнат гуртожитку, звідки поцупив мобільний телефон та зарядний пристрій. Факт крадіжки потерпіла виявила не одразу, адже двері були не пошкодженні. Завдані збитки дівчина оцінила майже в 19000 гривень.

Викрадену техніку молодик мав намір продати, однак реалізувати задумане йому завадили правоохоронці, повідомляють у поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Міру покарання крадієві обере суд.