Вісімдесят чотири проекти беруть участь у «Громадському бюджеті 2021». Голосування за них розпочалося 26 жовтня і триватиме до 9 листопада включно.

До уваги жителів громади представлено 38 великих проектів на реалізацію, яких необхідно до півтора мільйона гривень та 46 малих, вартістю до трьохсот тисяч гривень. Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів 732 тисячі гривень.

Станом на 27 жовтня серед великих проектів за кількістю голосів лідирують: «Молодіжний коворкінг-центр Креативний простір «Аляска»; «Безпечна дорога до знань» та «Комплексна модернізація території, прилеглої до шкіл №26-27, для занять різними видами спорту». Детальніше із цими пропозиціями можна ознайомитися тут.

Серед малих проектів на другий день голосування до трійки з найбільшою кількістю голосів увійшли: «Новий освітній простір для громади «Кінотеатр просто неба»; «Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою»; «Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні «Канада» на території Тернопільської ЗОШ №23». Більше інформації про них є тут.

Поки що серед лідерів перебувають проекти, які стосуються облаштування територій біля шкіл. Як і в попередніх конкурсах, цього року багато пропозицій щодо ремонтів, благоустрою пришкільних територій чи будівництва там спортивних майданчиків. Є також багато пропозицій щодо благоустрою прибудинкових територій, встановлення спортивних і дитячих майданчиків. П’ять проектів подані у категорії «Культура», чотири – у категорії «Безпека та громадський порядок», три – у категорії «Охорона здоров’я». По одному проекту є у категоріях «Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології», «Навколишнє середовище» та «Соціальний захист».

Жителі Тернопільської громади можуть проголосувати за один великий та один малий проект. Реалізовувати будуть тільки ті ідеї, які наберуть 300 голосів серед малих проектів та 500 голосів серед великих. Проголосувати можна одним із чотирьох способів: через Е-сервіс «Громадський бюджет»; у ЦНАПі; через чат- боти у додатках: Viber, Telegram, а також через чат-бот ПриватБанку; у терміналах самообслуговування (ТСО) ПриватБанку за допомогою картки ПриватБанку. Детальніше про способи голосування написано тут.