За неправильне паркування у Тернополі збільшили штрафи. Відтепер за порушення правил зупинки автомобілів доведеться заплатити 340 грн, якщо авто заважає дорожньому руху чи загрожує безпеці — 680 грн.

Як пояснив начальник муніципальної інспекції ТМР Ігор Максимів, зміни передбачені новим законом України.

“Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Цим Законом було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, підвищено штрафи за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Раніше порушення правил зупинки/стоянки автомобілів тягнуло за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 255 грн. Тепер за це правопорушення доведеться заплатити 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 340 грн. Порушення правил зупинки/стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуло за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 510 грн. Тепер за це правопорушення доведеться заплатити 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 680 грн”.

Стежать за дотриманням правил зупинки і стоянки автомобілів у Тернополі інспектори з паркування муніципальної інспекції. Вони також притягують до відповідальності порушників.