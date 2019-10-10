Із середини жовтня тролейбус №1 та автобус №36 курсуватимуть по-іншому. Зміни до їхніх маршрутів внесли під час чергового засідання виконавчого комітету 9 жовтня.

– Ми маємо автобусний маршрут 1А, який курсує ідентично тролейбусу №1, – коментує Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – КП «Тернопільелектротранс», яке обслуговує цей тролейбусний маршрут, провело моніторинг і за їхніми даними потреби у тому, щоб тролейбус №1 продовжував їздити по «Дружбі» немає, оскільки там спостерігається низький пасажиропотік: всі тримаються автобусного маршруту 1А. Тому є потреба змінити цей тролейбусний маршрут, щоб він з Центру курсував по Острозького, Шептицького, через ринок, автовокзал і далі по маршруту по Східному масиву. Щодо автобусного маршруту №36, то жителі Коновальця неодноразово зверталися з проханням запровадити маршрут, яким би вони могли добратися до обласної дитячої та другої міської лікарні, тому цей автобус буде їхати через вулицю Коновальця.

Відповідно до прийнятого рішення автобус №36 «Міськлікарня №2-автовокзал» курсуватиме за таким маршрутом: Купчинського, Злуки, Збаразька, Крушельницької, Замкова, Руська, Острозького, Шептицького, Живова, Острозького, Пирогова, Гоголя, Хмельницького, Збаразька, Злуки, Коновальця, Злуки, 15 Квітня, Стуса, Корольова, Купчинського. Маршрут тролейбуса №1 «Ринок -вул. Довженка» проходитиме такими вулицями: Живова, Острозького, Пирогова, Гоголя, Бандери, Слівенська, Лесі Українки, Протасевича, Довженка, Лесі Українки, Слівенська, Бандери, Руська, Острозького, Шептицького, Живова. Їздити за новими маршрутами вказаний громадський транспорт почне із 14 жовтня.

Ольга Трач