Благодійний аукціон пройде сьогодні в обласному центрі. Під час дійства збиратимуть кошти на покупку автомобіля для розвезення безкоштовних обідів, а також на продукти для одиноких малозабезпечених тернополян.

Благодійний фонд «Карітас» реалізовує проект «Домашня опіка», у рамках якого готують безкоштовні гарячі обіди для одиноких малозабезпечених жителів, – каже директор фонду о. Андрій Марчук. Нині благодійники опікується дванадцятьма жителям. Щоб охопити турботою більшу кількість потребуючих немічних людей необхідний транспорт. Кошти на його покупку вирішили зібрати на благодійному аукціоні, організовує який тернополянка Оксана Микуляк.

«Ми хочемо зробити вечірку, на яку запрошуємо тернополян. Вони зможуть пожертвувати гроші, які підуть на покупку автомобіля. Братиме участь у цій вечірці музичний гурт «Фіра». Також запланований аукціон з різними лотами від тернопільських бізнесменів. Відбудеться аукціон у готельному комплекці «Гарден хол». Запрошуємо усіх небайдужих доєднатися до доброї справи!».

Для покупки автомобіля необхідно близько трьохсот тисяч гривень. Також волонтери збирають кошти та продукти для приготування гарячих обідів. Відтак у тернопільських магазинах планують встановити спеціальні ящики, де можна залишати продукти.

Софія Романська