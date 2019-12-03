«Друзям на Схід» – акцію під такою назвою організовують у Тернополі.

Волонтери збирають літературу українських авторів для жителів східної України. Небайдужих жителів краю просять долучитися до акції.

Книжки можна підписати, вкласти у них листівки і листи, – каже співкоординаторка акції Віра Грабчук. Збір літератури триватиме до двадцятого грудня.

«Друзі, долучайтеся! Охочих запрошую організувати збір книг у місцях навчання та роботи! У пріоритеті – молодіжна література українських авторів. Зібрані книжки будуть передані пластунам Северодонецька. Якщо у вас є література, яка не використовується, принесіть для жителів Східної України».

Такі акції допомагають налагодити спілкування між жителям Західної та Східної України, – розповідають організатори. У період інформаційної війни, це об’єднує нашу країну, зближує жителів різних регіонів.

Софія Романська